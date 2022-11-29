محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة»

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار التنسيق بين كافة الأطراف المعنية بتنفيذ مشروعات "حياة كريمة" لمتابعة لمعدلات التنفيذ، والتواصل المباشر والمرور الميداني، وعدم الاكتفاء بالتقارير والاجتماعات المكتبية، توفيراً للوقت والجهد ،خاصة مع أهمية المبادرة التي تعتبر أولوية أولى لأجهزة الدولة بشكل عام، وللجهاز التنفيذي ببني سويف بشكل خاص، مشددا على عدم السماح بأي تأخير في هذا الملف الحيوي الذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة أهالينا من خلال مشروعات تستهدف تحسين جودة حياتهم في كافة القطاعات والمرافق الحيوية الخدمية.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمركز ناصر لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بقرية الحمام في قطاعات الصحة والزراعة والمعاملات الحكومية والخدمات الجماهيرية، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التي تواجه الأعمال، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ والمنسق العام للمبادرة ببني سويف، وعلي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، الدكتور أحمد صادق رئيس مرفق إسعاف بني سويف، وأحمد كامل منسق المبادرة بمركز ناصر.

وتابع المحافظ سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الصحة، والتي تشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للوحدات الصحية ووحدات الإسعاف، حيث تفقد الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المركز الطبي بقرية الحمام،بتكلفة 39 مليون جنيهاً، حيث وصلت التنفيذ إلى أكثر من 70%، بجانب تفقد أعمال مشروع إنشاء وحدة الإسعاف بتكلفة 3 ملايين جنيها، التي يشرف علي تنفيذها جهاز التعمير وتضم 2 سيارة "نموذج كبير"لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، حيث وصلت نسبة التنفيذ 95%، بجانب تفقد مركز تنمية الأسرة والطفولة بالقرية والذي يتم تنفيذه بتكلفة تزيد عن 2 مليون جنيها وبلغت نسبة التنفيذ 65%، ويخدم أكثر من 9 آلاف نسمة وذلك ضمن نحو أكثر من 25 مشروعا يجرى تنفيذها لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي ناصر في القطاع الصحي.

وزار المحافظ مشروع إنشاء المجمع الخدمي على مساحة 560 مترا، ويتكون من دور أرضى وأول وثاني علوى، ويشمل (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، وحدة محلية، مكتب تموين، شهر عقاري)، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتم التسليم الابتدائي له وجار تجهيزه وتشغيله من خلال وزارة التنمية المحلية وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يجرى إنشاؤها،تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان،لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع

كما تضمنت زيارة المحافظ تفقد المجمع الزراعي بالقرية المقام على مساحة 330 م مكون من طابقين، والذي يتكون من جمعية زراعية على مساحة 180 م ووحدة بيطرية على مساحة 150 م ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المجمع بتكلفة 3.4 مليون جنيها.