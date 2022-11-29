الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بعابدين.. اليوم

محكمة
محكمة
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تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء،  حكمها على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين.

وكان تلقى قسم شرطة عابدين بلاغًا من الأهالي بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالي من السكان كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص من ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار، وعُثر بداخله على حفرة قطرها (4×3 متر بعمق 2 متر)، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة حكم 3 متهمين التنقيب عن الآثار أحد العقارات منطقة عابدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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