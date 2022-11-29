الحكم على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بعابدين.. اليوم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمها على 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين.

وكان تلقى قسم شرطة عابدين بلاغًا من الأهالي بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالي من السكان كائن بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص من ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار، وعُثر بداخله على حفرة قطرها (4×3 متر بعمق 2 متر)، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.