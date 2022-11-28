الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تامر أمين: كأس العالم 2022 مازال يمطرنا بدروس للحياة

جريدة الدستور
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قال الإعلامي تامر أمين، إن مونديال كأس العالم 2022، مازال يمطرنا بدروس للحياة، معقبا: "أول درس في الحياة أعطاه لنا منتخب السعودية أمام الأرجنتين، وهو أن الاجتهاد والعمل أهم بكثير من التاريخ والأرقام والموهبة.. تشتغل يبقى لازم تنجح، وهو ما حدث خلال الـ90 دقيقة في مباراة السعودية والأرجنتين".

وأضاف أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن الدرس الثاني كان في مباراة ألمانيا واليابان، عندما ركزت ألمانيا خارج كرة القدم وكانت تشجع وتدعو إلى أشياء يعاقب عليها الله سبحانه وتعالى والقانون، فنزل عليهم غضب الله في المباراة، وكسبهم منتخب اليابان بنتيجة كانت مدوية وتاريخية. 

وتابع:"كنت أتابع بالأمس مباراة أسبانيا وألمانيا، كنت أتمنى أن تكسب إسبانيا حتى تخرج ألمانيا بشكل نهائي من البطولة ويكون درس لها لبعد ذلك.. خليكوا في الكرة بس، بلاش الحاجات التانية يا ألمانيا". 

وأوضح أن الدرس الثالث رأيناه أمس، معقباً:"منتخب المغرب الشقيق لم يفرحنا فقط ورأفع رأسنا وأسعدنا فقط، وإنما أيضاً جعلنا نشعر بأن دماء العروبة تجري في شراييننا جميعاً من المحيط إلى الخليج.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحرير القاهرة الخديوية

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