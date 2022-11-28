تعرف على موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم

موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم.. يبحث الكثير من محبي الكرة عن موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم 2022 وهي المباراة الأخيرة في دور المجموعات للمنتخبين ومن خلالها يتم حسم الفرق الصاعدة الى دور ثمن النهائي لكأس العالم المقام بدولة قطر.

وظهر المنتخب السعودي خلال المباراة الأولى والثانية بشكل رائع واستطاع أن اقتناص فوز تاريخي من منتخب الأرجنتين ورغم أدائه الجيد في مباراته الماضية أمام منتخب بولندا إلا أنه فقد ثلاث نقاط بعد فوز بولندا بهدفين نظيفين.

موعد مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم

وتنطلق صافرة مباراة السعودية والمكسيك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 نوفمبر الجاري، بتوقيت قطر ومكة المكرمة وفي تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مصر ويستضيف اللقاء استاد لوسيل.

ترتيب مجموعة السعودية بكأس العالم قبل مباراة السعودية والمكسيك

وبعد خوض فرق المجموعة الثالثة من مجموعات كأس العالم 2022 لمباراتي جاء الترتيب بتصدر المنتخب البولندي المجموعة برصيد أربع نقاط حيث فاز في مباراة وتعادل في اخرى.

بينما يأتي المنتخب الأرجنتيني في المركز الثاني متساويًا مع المنتخب السعودي صاحب المركز الثالث في عدد النقاط ولكنه متفوقا بعدد الاهداف.

أما في المركز الرابع والأخير يأتي المنتخب المكسيكي، حيث لم يفز في أي لقاء بل تعادل في مباراة وخسر أخرى ليصبح رصيد نقاطه نقطة واحدة.

ويسعى المنتخب السعودي إلى الفوز دون غيره لحجز مقعد في دور الـ 16 من كأس العالم حيث غادر الصقور الخضراء كاس العالم النسخة الماضية والتي أقيمت في روسيا من دور المجموعات والتي وقع معه فيها المنتخب المصري وانتهى الترتيب بتصدر منتخب الأوروجواي تلاه المنتخب الروسي في الترتيب وجاء في المركز الثالث المنتخب السعودي وفي المركز الرابع المنتخب المصري.

سيناريوهات صعود السعودية لثمن النهائي

وفي حال فوز المنتخب السعودي على المكسيك ضمن مقعدا في دور الـ 16 حتى وان فاز المنتخب البولندي او المنتخب الارجنتين في المباراة المقبلة

أما في حال التعادل فلابد ان يفوز المنتخب البولندي على الأرجنتيني ليضمن المنتخب السعودي الصعود بالمركز الثاني

وفي حال فوز المنتخب الأرجنتيني وتعادل السعودي فقد يكون هناك فرصة للمنتخب السعودي للصعود بفارق الأهداف.