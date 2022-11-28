كأس العالم.. حارس البرتغال يحرم أوروجواي من التقدم في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي البرتغال وأوروجواي بالتعادل السلبي بين المنتخبين في الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه رودريجو بينتانكور لاعب أوروجواي بعد تدخله العنيف على روبين دياز في الدقيقة السادسة.

وجاءت أولى الهجمات الخطرة في المباراة عن طريق بينتانكور نفسه في الدقيقة 32 عندما راوغ روبين دياز وويليام كارفايو بشكل رائع، لكن ديوجو كوستا تصدى لتسديدته ببراعة.

وتعرض نونو مينديز ظهير أيسر البرتغال للإصابة، ليتم استبداله في الدقيقة 41 بزميله رافاييل جيريرو ليخرج باكيًا.

تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم 2022

أما عن تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم 2022 فشهد تواجد كريستيانو رونالدو أساسيًا في خط الهجوم.

وجاء تشكيل البرتغال أمام أوروجواي في كأس العالم 2022 كالآتي:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - بيبي - نونو مينديز

خط الوسط: روبن نيفيز - ويليام كارفاليو - برناردو سيلفا

خط الهجوم: برونو فيرنانديز - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو

ويغيب دانيلو بيريرا عن منتخب البرتغال اليوم بسبب الإصابة.

تشكيل أوروجواي.. نونيز وكافاني يقودان الهجوم أمام البرتغال

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: سرجيو روكيت.

خط الدفاع: دييجو جودين، خوسيه ماريا خيمينيز، كواتيس.

خط الوسط: فاريلا، فريدريكو فالفيردي، ماتياس فيتسينو، رودريجو بنتانكور، ماتياس أوليفيرا.

خط الهجوم: داروين نونيز، إدينسون كافاني.