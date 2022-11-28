الإثنين 28 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بالتعدى على شخص بسلاح نارى فى حلوان 15 يومًا

حبس متهمين
حبس متهمين
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدى على شخص بسلاح نارى.

كانت أجهزة الأمن قد نجحت فى ضبط شخصين بالقاهرة لتعديهما على آخر باستخدام أسلحة نارية وإحداث إصابته، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم، مصاب برش خرطوش وجروح متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى بين كلٍ من طرف أول المجنى عليه وطرف ثان شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" بسبب أولوية تموين مركبتى "توك توك" قيادة المجنى عليه وأحد المتهمين حال تواجدهما بأحد محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم، وعلى إثر ذلك حضر المتهمان لمحل إقامة المصاب وبحوزتهما "فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- وطبنجة صوت معدلة" وقاما بالتعدى عليه بالضرب باستخدام تلك الأسلحة، مما نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، ولاذا بالفرار.

وبسؤال شقيق المصاب أيد ما سبق واتهم سالفى الذكر بالتسبب فى إحداث إصابة شقيقه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قاضي المعارضات حلوان حبس شخصين سلاح نارى وزارة الداخلية

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