الإثنين 28 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تكريم يسرا فى «البحر الأحمر السينمائى»

يسرا
يسرا
ads

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن تكريم نجمة السينما المصرية يسرا بجائزة «اليسر الفخرية الذهبية» في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان الذي سيعقد في مدينة جدة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر.

ومن المقرر أن تحصل النجمة يسرا على الجائزة إلى جانب المخرج البريطاني الشهير غاي ريتشي والممثل والمنتج الهندي الأسطوري شاروخان؛ حيث سيتم تكريم المواهب الثلاثة البارزة لتقدير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما.

الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر ومن المقرر أن تعرض الدورة  131 فيلمًا من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.

وبمناسبة الإعلان عن تكريم النجمة المصرية يسرا، علق محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في بيان له اليوم، قائلاً: "تعد النجمة المصرية يسرا واحدة من السيدات الرائدات في صناعة السينما، وهي شخصية ثقافية ملهمة في العالم العربي. ويسرنا الاحتفاء بها وتكريمها جنبًا إلى جنب مع النجمين غاي ريتشي وشاروخان، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية في عالم صناعة السينما، حيث يمثل الثلاثة دورًا مهمًا في هذا المجال، ونتطلع إلى استضافتهم والترحيب بهم في مدينة جدة".

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة التحكيم لِمسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، ضمن الدورة الثانية للمهرجان والتي تُقام من 1 حتى 10 ديسمبر 2022، في جدّة.

وكشفت إدارة المهرجان عن لجنة التحكيم، برئاسة أوليفر ستون؛ وأعضاء اللجنة التي تضم النجمة المصرية نيللي كريم، من أعمالها "الفيل الأزرق"، "اشتباك" و"القاهرة 678"، جنبًا إلى المرشحّة للأوسكار؛ كوثر بن هنية، بالإضافة للمخرج السينمائي الجورجي الشهير ليفان كوغواشفيلي، من أعماله "موعد غرامي أعمى" و"برايتون الرابع" والممثل الفلسطيني المُلهِم؛ علي سليمان، من أعماله "الجنة الآن"، و"صالون هدى" و"200 متر".

كما ينظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الثانية، جلسة حوارية مع الفنانة نيللي كريم، حيث تشارك جمهور المهرجان خبرتها طوال مشوارها المهني التي تضم أكثر من عشرين عامًا في صناعة السينما، وذلك يوم 7 ديسمبر.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي البحر الأحمر السينمائي يسرا اليسر الفخرية الذهبية الدورة الثانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

55 جنيهًا ارتفاعًا فى أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1505 جنيهات

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

«أوغلو»: من الممكن عودة تبادل السفراء بين مصر وتركيا الأشهر المقبلة

الزراعة: 663 ألف فدان إجمالى مساحة المناطق الخالية من العفن البنى فى البطاطس

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مصنع الطوخي التعليمي للابتكار وريادة الأعمال

النيابة تطلب صحيفة الحالة الجنائية لمسجل سرق بطاريات السيارات بمصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نداء عاجل إلى هيئة الآثار المصرية! «1»

حسين دعسة

تسلل سيبراني.. حملة الصين غير المتكافئة للتأثير على آسيا والعالم

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعلن عن تشكيل حكومته الجديدة قريبًا.. كيف وزع الحقائب الوزارية؟

السلطة الفلسطينية تحبط سلسلة تفجيرات للجهاد الإسلامى فى جنين.. ما الأهداف؟

إسرائيل تحمل قطر و«فيفا» مسؤولية التنقل الآمن لبعثتها خلال كأس العالم