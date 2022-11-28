تكريم يسرا فى «البحر الأحمر السينمائى»

أعلنت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن تكريم نجمة السينما المصرية يسرا بجائزة «اليسر الفخرية الذهبية» في حفل افتتاح الدورة الثانية للمهرجان الذي سيعقد في مدينة جدة على الشاطئ الشرقي للبحر الأحمر.

ومن المقرر أن تحصل النجمة يسرا على الجائزة إلى جانب المخرج البريطاني الشهير غاي ريتشي والممثل والمنتج الهندي الأسطوري شاروخان؛ حيث سيتم تكريم المواهب الثلاثة البارزة لتقدير مساهمتهم الاستثنائية في صناعة السينما.

الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تقام المهرجان خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر ومن المقرر أن تعرض الدورة 131 فيلمًا من الأفلام الروائية والقصيرة من 61 دولة بأكثر من 41 لغة لمجموعة من صناع الأفلام الصاعدين والمتمرسين.

وبمناسبة الإعلان عن تكريم النجمة المصرية يسرا، علق محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في بيان له اليوم، قائلاً: "تعد النجمة المصرية يسرا واحدة من السيدات الرائدات في صناعة السينما، وهي شخصية ثقافية ملهمة في العالم العربي. ويسرنا الاحتفاء بها وتكريمها جنبًا إلى جنب مع النجمين غاي ريتشي وشاروخان، تقديراً لإسهاماتهم الاستثنائية في عالم صناعة السينما، حيث يمثل الثلاثة دورًا مهمًا في هذا المجال، ونتطلع إلى استضافتهم والترحيب بهم في مدينة جدة".

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن أعضاء لجنة التحكيم لِمسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، ضمن الدورة الثانية للمهرجان والتي تُقام من 1 حتى 10 ديسمبر 2022، في جدّة.

وكشفت إدارة المهرجان عن لجنة التحكيم، برئاسة أوليفر ستون؛ وأعضاء اللجنة التي تضم النجمة المصرية نيللي كريم، من أعمالها "الفيل الأزرق"، "اشتباك" و"القاهرة 678"، جنبًا إلى المرشحّة للأوسكار؛ كوثر بن هنية، بالإضافة للمخرج السينمائي الجورجي الشهير ليفان كوغواشفيلي، من أعماله "موعد غرامي أعمى" و"برايتون الرابع" والممثل الفلسطيني المُلهِم؛ علي سليمان، من أعماله "الجنة الآن"، و"صالون هدى" و"200 متر".

كما ينظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الثانية، جلسة حوارية مع الفنانة نيللي كريم، حيث تشارك جمهور المهرجان خبرتها طوال مشوارها المهني التي تضم أكثر من عشرين عامًا في صناعة السينما، وذلك يوم 7 ديسمبر.