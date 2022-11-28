الإثنين 28 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تطورات العثور على جثة شاب وسط أرض زراعية فى أبو النمرس بالجيزة

جثة
جثة
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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد أسرة شاب تم العثور على جثته بمنطقة زراعية في أبو النمرس، لكشف ملابسات الحادث  ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وكشفت تحريات رجال المباحث أنه من متعاطي المواد المخدرة، وأن سبب الوفاة حقن نفسه بحقنة مخدرة أدت إلى مفارقته الحياة. 

وتحفظ رجال المباحث على السرنجة التي عثر عليها محقونة بجسد الشاب، تمهيدا لفحصها، وبيان نوعية المادة المخدرة التي تحتويها، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها. 

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة شاب بمنطقة زراعية في أبو النمرس، حيث تبين أنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة،  ولا توجد شبهة جنائية.

وأجرى رجال المباحث مناظرة للجثة، وتبين أنها لشاب يرتدي كافة ملابسه، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة. 

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بأرض زراعية في أبو النمرس. 

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على الجثة، وتبين من خلال المعاينة والمناظرة، أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا توجد أي إصابات ظاهرية بها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مديرية أمن الجيزة أسرة شاب أبو النمرس المواد المخدرة جثة

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وائل لطفي

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