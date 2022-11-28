والدة طفلة هتك عرضها على يد جارهم: «تأخرت ساعتين ورجعت مفزوعة»

تباشر نيابة المرج التحقيق في اتهام والد طفلة تعاني من تأخر عقلي، لجارهم باغتصابها، واستمعت النيابة إلي أقوال والدة الطفلة، التي قالت أن ابنتها يوم الواقعة خرجت لشراء حلوي وتأخرت ساعتين ثم عادت في حالة هلع ورعب شديدين، وبها إصابات في الوجه وكدمات ظاهرية وملابسها غير نظيفة وبها آثار دماء أثارت القلق والخوف عليها .

وأضافت والدة الطفلة أنها شكت في الأمر، فبدأت في الحديث مع نجلتها، وبدأت تسألها عن مواطن عفتها وهل تقرب منها أحد فقالت لها الفتاة أن جارهم أخذها معه إلي شقته ثم حسر عنها ملابسها واغتصبها كرها عنها وأثناء مقاومتها له ضربها على وجهها وأمرها بعدم إخبار أحد بما حدث .

وأمرت النيابة بعرض الطفلة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان هل تعرضت للاغتصاب من عدمه.

وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من "ض. م"، صاحب محل أجهزة إلكترونية، يفيد فيه بتعرض ابنته تبلغ من العمر 10 سنوات وتعاني تأخر عقلي للاغتصاب على يد جارههم، 35 سنة ويعمل سائقا، عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتباشر النيابة العامة التحقيقات