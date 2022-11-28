كاتب: منتديات الإعلام مهمة من أجل طرح الأسئلة ودراسة المسئولية الاجتماعية للصحافة

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أهمية انعقاد منتدى للإعلام، قائلا: "مثل هذه المنتديات لها ضرورة وأهمية، وطول الوقت الإعلام والصحافة يجتمعان في المؤتمرات والمنتديات العامة لطرح الأسئلة ومحاولة البحث عن إجابات للتحولات المختلفة".

وأضاف القصاص، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه خلال العقود الأخيرة شهدنا تأثيرات على الصحافة، بالإضافة إلى تأثيرات وانعكاسات مواقع التواصل الاجتماعي، معقبًا: "طبيعى مثل هذه المنتديات مهمة، وتجمع المهتمين بالمهنة".

دراسة دور التكنولوجيا في التأثير على الصحافة

ونوه بأنه من الضروري دراسة دور التكنولوجيا في التأثير على الصحافة، ورأينا ذلك في كيف غير المحمول الصحافة وأصبح النافذة الحقيقية حول العالم للحصول على المعلومات، ولا بد من دراسة هذه التطورات وطرحها ومناقشتها، وكيفية تقديم الأشكال الجديدة من المواد الإعلامية وشاشة المحمول.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن منتديات الإعلام سواء التي تعقد في مصر أو في المنطقة مهمة أيضا من أجل طرح الأسئلة، ودراسة المسئولية الاجتماعية للصحافة، وكيف أن التكنولوجيا أظهرت بشكل أكبر دور الإعلام وتأثيره، حتى رأينا انحياز الإعلام في الحرب الروسية الأوكرانية، متابعًا: "هذه أسئلة مهمة مطروحة للنقاش في مثل هذه المنتديات".