«حدث ليلا»| مصرع فتاة بسبب جرعة مخدرات زائدة.. وضبط عاطل انتحل صفة ضابط

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، يرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا"، والتي جاء أبرزها كالتالي:

إصابة 8 في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قرية الصالحية في الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قرية الصالحية في قرية الجبلاو التابعة لدائرة مركز قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بشكل مبدأي جاري نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

مصرع فتاة بسبب جرعة مخدرات زائدة فى الشيخ زايد

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة إثر تناولها جرعة مخدرات زائدة بمدينة الشيخ زايد.

وتلقي اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد أمين رئيس قطاع أكتوبر مفاده وفاة فتاة عشرينية العمر نطاق قسم أول الشيخ زايد.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين وفاة "أية.أ.م"، إثر تناولها جرعة مخدر زائدة وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بالهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من إلقاء القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة خلال توسطه لصديقه المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أموال عامة بالهرم.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب يفيد قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة ضابط شرطة خلال توسطه لصديقه المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية أموال عامة بالهرم وبحوزته كارنيهات مزورة لجهات رقابية.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث قطاع الغرب تبين أنه عاطل انتحل صفة ضابط شرطة خلال توسطه لصديقه المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية الاتجار بعملات البتكوين بالهرم وبحوزته كارنيهات مزورة لجهات رقابية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم من إلقاء القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.