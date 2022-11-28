«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الكتان خلال شهر ديسمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الكتان مراعاتها، خلال شهر ديسمبر، وتمثلت التوصيات في الآتي.

- مقاومة الحشائش

- يعتبر الكتان منافس ضعيف للحشائش ويرجع ذلك إلى صغر مساحة الورقة ولذلك يجب الاهتمام بمقاومة حشائش الكتان حتى يمكن الحصول على محصول جيد من القش والبذرة.

- انتشار الحشائش في حقول الكتان تسبب نقصا واضحا في المحصول بالإضافة إلى تقليل قيمة القش عند تسويقه.

- يصاحب نباتات الكتان الحشائش الحولية الشتوية العريضة الأوراق و كذلك رفيعة الأوراق و من أهم الحشائش التي تصاحب محصول الكتان الحارة و الصامة و الزمير و السلق و النفل.

- يجب إجراء عملية النقاوة اليدوية لحشائش الكتان في المراحل الأولى من النمو إذا كانت قليلة حتى لا تحدث أضرار ميكانيكية للنبات .

- في حالة وجود الحشائش بصورة كثيفة يجب مقاومتها باستخدام مبيد الحشائش ضيقة الأوراق سينال 100 سم3 / فدان تضاف على 120 لتر ماء / فدان ثم هناك مبيد حشائش ضيقة الأوراق سيكلف سوبر بنفس المعدل السابق رشا عاما عندما تكون أطوال النباتات ما بين 12 - 15 سم على الأكثر و ذلك عند وجود نسبة معتدلة من الرطوبة بالأرض حتى يحدث المبيد تأثيره الفعال في مقاومة الحشائش بالإضافة إلى عدم حدوث أضرار لنباتات الكتان

- التسميد

• أضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي (15 وحدة أزوت) قبل الرية التالية للمحاياة.

• إعطاء الرية الثانية عقب الانتهاء من التسميد

• تضاف جرعة تسميد أزوتى بمعدل 15 كجم قبل كل رية في الأراضي الجديدة وذلك لمدة 5 ريات متتالية

