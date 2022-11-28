لتقديم لخدمات متميزة للأهالي.. «الدستور» داخل مستشفى صدر بني سويف بعد تطويرها

شهدت محافظة بني سويف، تطوير مستشفى الأمراض الصدرية، وشمل التطوير إنشاء عناية مركزة بطاقة 23 سريراً، ودعمها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لتحويلها من عناية متوسطة إلى عناية مركزة، وذلك ضمن خطة الدولة التي تنفذها وزارة الصحة لتحسين كفاءات المستشفيات النوعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم تقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى.

تجولت "الدستور" داخل المستشفى والتي شملت أعمال تطوير الأقسام الداخلية ورفع كفاءة المبنى، والعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، وقسم الاشتباه فى كورونا والإيجابى بالفيروس، فضلا عن تطوير المعامل، وأماكن مبيت الأطباء، وذلك بما يدعم جهود المستشفى في تقديم خدمة صحية مناسبة وقدرتها على أن تكون عنصرا هاما من مكونات المنظومة الصحية فى مواجهة الأمراض والحوائج، ومخازن الأدوية بالمستشفى الذى يمثل إضافة هامة وكبيرة لدعم المنظومة الصحية فى مجالات توفير احتياطي استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية لتغطية احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية.

- التطوير يسهم في مواجهة أية تداعيات طارئة في القطاع الصحي

الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى مواجهة أية تداعيات طارئة في القطاع الصحي، والمخازن يتم تصميمها بمواصفات عالية ومتطورة وفق أحدث نظم تخزين باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك ضمن 5 مشروعات لإنشاء مخازن الأدوية يجرى تنفيذها بمستشفيات ببني سويف والفشن والواسطى وشاطر زادة بأهناسيا.

وقال الدكتور عمر الخواجة مدير المستشفى، إن المستشفى تم تطويرها حديثاً علي أعلي مستوي لدعم المنظومة الصحية وتطوير العيادات الخارجية لتشمل الصدر والأطفال والجلدية ومتابعة ما بعد الكورونا والتغذية العلاجية والأسنان والعلاج الطبيعي وتطوير الأقسام الداخلية للكورونا والدرن والحساسية، وهناك عنايات مركزة للكورونا والدرن والحساسية ورفع كفاءة قسم الأشعة وتزويده بأشعة مقطعية متعددة المقاطع نخدم المواطنين على مدار 24 ساعة.

و من جهتها قالت الدكتورة سهى عبد المنعم مدير إدارة الصيدلة بالمستشفى، نخدم المرضى المترددين على مدار 24 ساعة بتوفير كافة الأدوية لدينا 7 صيدليات و3 مخازن وتمكنا من تخطي كافة الأزمات في الفترة الأخيرة مثل أزمة كورونا بدعم الدولة ووزارة الصحة بتوفير كافة الأدوية التي يحتاجها المواطن، في ذلك الوقت نخدم كافة الأقسام داخل المستشفى للأسنان والدرن والأطفال وأقسام عزل كورونا والاشتباه والعناية المركزة.