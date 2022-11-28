أحمد المريخى: لا أؤمن بالسحر.. لكن رواية حجاب الساحر أقنعتنى بالكثير من الأمور

قال الشاعر أحمد المريخي إنه تاثر برواية حجاب الساحر لأحمد الشهاوي من زاوية أخرى، مشيرًا إلى أنه لا يؤمن بالسحر، ولكن الرواية تقود حتمًا لذلك الجانب من الرواية مغايرة جدا لكتابات أحمد الشهاوي الشعرية، وهناك تفاصيل كثيرة تقول إن البطل نفسه هو ذاته كان ساحرا أو يعمل بالسحر.

وأضاف المريخي، خلال حفل مناقشة وتوقيع رواية "حجاب الساحر" لأحمد الشهاوي والصادرة عن الدار المصرية اللبنانية وذلك في الندوة التي استضافتها مكتبة البلد بوسط القاهرة: "شخصية شمس حمدي تبدت لي مثل شخصية كونية متفرقة في الأرجاء والرموز تؤدي لفكرة المعرفة القائمة في الرواية على اعتبار أن الهرم على شكل مثلث وله قاعدته بهذا الشكل، وكلما واصلنا يسوقنا لتعقيدات أكثر وأكثر حتى نصل لسقف من المعرفة لا ندرك معه أي شيء فنحيل كل شيء للقضاء والقدر، لأنه عندما لا توجد أسباب حقيقية فأنت تسوق الأمر للقضاء والقدر.

وتابع: الرواية لها زوايا قرائية كبيرة والرواية بها الكثير من الجوانب المعرفية، أو أريد القول أنها تتعلق بشكل أو بآخر بالمعرفة، وكيف ينمكن أن تقوم الرواية على التأثير على القارئ.