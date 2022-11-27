الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد تبحث الإعداد لإنشاء مركز السيطرة الموحد للطوارئ

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
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عقدت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماعََا تنسيقيا مع وفد من وزارة الدفاع للتجهيز لإعداد مركز السيطرة الموحد بالمحافظة، وذلك في إطار مشروع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في أكتوبر الماضي. 

جاء ذلك بحضور المحاسب سيد محمود سكرتير عام المحافظة والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد واللواء هشام محمد رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

حيث تم مناقشة التجهيزات اللوجستية اللازمة لإنشاء المركز وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع المنظومة الجديدة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى ربط كافة أجهزة الدولة وإدارة منظومة الأزمات والطوارئ بتقنية رقمية تساهم في سرعة الاستجابه للبلاغات والأحداث الطارئة وتحقيق التكامل بين كافة الأجهزة المعنية لتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لإتخاذ الإجراء المناسب في حالات الطوارئ.

نائب محافظ الوادى الجديد اجتماع ا وزارة الدفاع لإعداد مركز السيطرة مشروع الشبكة الوطنية رئيس الجمهورية تدريب الكوادر البشرية التجهيزات اللوجستية لتوفير البيانات

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