يتنفسون كذبا.. فضيحة أبواق «الإخوان» الإرهابية وبثها أخبارا مغلوطة

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية بث سمومها من خلال محاولة نشر الأخبار المغلوطة، في إطار محاولاتهم البائسة لزعزعة الاستقرار، عبر أذرعتهم الإعلامية المأجورة للتحريض ضد الوطن.

وفي الأونة الأخيرة بثت الأذرع الإعلامية للجماعة الإرهابية عددا من الأخبار الكاذبة، والتي تعاملت معها الأجهزة المعنية وكشفت تفاصيلها كاملة وفضحت كذبهم أمام الرأي العام، فضلا عن بعض الأخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجمع الأهالي أمام مستشفى قليوب

ونفى مصدر أمنى صحة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى زعمت خلاله بتجمع عدد من الأهالى أمام إحدى المستشفيات عقب مقتل شاب بـ 9 طلقات نارية إثر مشاجرة مع آخرين بالقليوبية.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (19) الجارى استقبلت إحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية شاب مصاب بعدد من الطلقات متفرقة بالجسد، إثر مشاجرة بدائرة القسم وتوفى إثر إصابته وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة، وعندما حضر عدد من أهليته لاستلام الجثمان.

وأبلغ الأمن الإدارى بالمستشفى الحاضرين بضرورة استكمال الإجراءات القانونية بالنيابة العامة قبل استلام الجثمان وتم صرفهم.

وقد أكد المصدر عدم صحة وجود أية تجمعات وأن ذلك يأتى ضمن محاولات الجماعة الإرهابية اليائسة فى إثارة الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة لبلبلة الرأى العام.

الإرهابية تروج فيديوهات قديمة

كما نفى مصدر أمني صحة ادعاءات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية حول وجود تجمعات ببعض المحافظات، ونشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، فى محاولة لخداع المواطنين بعد فشل الجماعة الإرهابية فى دعواتها التحريضية.

وأكد المصدر هدوء الحالة والاستقرار الكامل بجميع المحافظات، بما يبرهن على حالة الإفلاس التى تعاني منها الجماعة الإرهابية وعدم وجود تأثير لها فى الشارع، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.

خبر تورط رجال الشرطة في سرقة صاحب شركة صرافة بالجيزة

ونفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية متضمنًا مقطع فيديو يتضرر خلاله صاحب شركة صرافة بالجيزة من قيام أحد رجال الشرطة وآخرين بالتعدي عليه بمقر شركته، وسرقة مبلغ مالي منه.

وأوضح المصدر أنه بالإشارة إلى سابقة قيام المذكور بتحرير محضرين عامي 2016 – 2018، اتهم خلالهما مجهولين يستقلان دراجة نارية بسرقة مبلغ مالي منه، ولم يتم التوصل لصحة ادعاءاته لعدم سرده حقيقة الواقعة، نظرًا لعمله في مجال الإتجار بالعملة بطريقة غير مشروعة.

وفي سياق آخر، نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة إحدى الفتيات وبصحبتها آخريات أثناء قيادتها سيارتها بسبب وقوع حادث نتيجة مطاردة سيارة مجهولة لها بمطلع أحد الكبارى بالقاهرة.