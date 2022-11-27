الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كولر: حققنا هدفنا أمام المقاولون بالتأهل لنصف نهائى كأس مصر

مارسيل كولر
مارسيل كولر
ads

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التأهل في مباريات الكأس هو الأهم بشكل عام، وهو ما حققه الفريق اليوم أمام المقاولون العرب بعد الفوز بركلات الترجيح وحسم الصعود لنصف نهائي البطولة، وهو ما أكده أيضًا خلال محاضراته مع اللاعبين قبل المباراة.

وأوضح كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «كان هناك تسرع في التمرير، وحاولنا أن نلعب الكرة المعتادة لنا ولكن المقاولون صعب الأمور على الفريق. تدربنا على ركلات الترجيح قبل المباراة، وكان لدي ثقة في كل لاعب شارك في التسديد خلال مباراة اليوم».

وواصل حديثه: «أجريت تغييرات على التشكيل بسبب ضغط المباريات في الفترة المقبلة، ولا أريد أن أخسر لاعبًا. من اليوم بدأت التدوير بين اللاعبين وهو أمر مهم بالنسبة إليَّ مع ضغط المباريات الفترة المقبلة لتجهيز جميع اللاعبين، أيضًا كانت هناك إصابات داخل صفوف الفريق وتم منح الفرصة لهم من أجل تجهيزهم».

وأشار المدير الفني إلى أنه عندما يكون هناك أربعة أسابيع راحة، أي فريق يحتاج إلى وقت لاستعادة مستواه، وأن مباراة اليوم درس للاعبين لتقديم الكرة المعتادة للفريق وحسم المباريات مبكرًا من خلال استغلال الفرص المتاحة.

وأوضح كولر أن أكرم توفيق تعرض للإصابة بالرباط الصليبي في بداية العام الحالي وشارك مع الفريق في جميع المباريات بعد جاهزيته وشارك مع المنتخب، ولكنه رفض المجازفة به حماية له، وأن اللاعب جاهز للمشاركة ولكنه كمدرب نظر إلى مصلحة اللاعب أولًا.

وأشار المدير الفني إلى أن اللعب أمام فريق يدافع يكون هناك صعوبة على أي مهاجم، وأن الأهلي كانت له فرص في بداية مباراة المقاولون كانت بمثابة المفتاح لمثل هذه المباريات، وأن الفريق لديه أكثر من لاعب يشارك في مركز ٩ بشكل جيد ومن بينهم كريم فؤاد وحسام حسن وغيرهما من اللاعبين.

السويسري مارسيل كولر الاهلى المقاولون العرب كاس مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

النيابة العامة تحقق فى وفاة علياء عامر بإيتاى البارود

السائق الأمين.. أعاد مبلغ 175 ألف جنيه لسيدة فى المنيا

محمد الباز عن تطلع تركيا لإعادة العلاقات: مصر دولة قادرة

ضبط عاطل انتحل صفة ضابط شرطة بالهرم

«القوى العاملة»: ندوة تثقيفية حول المساواة بين الجنسين بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد مجاهد

مسرح شوقى بين عمود الشعر والدراما

محمود خليل

المستضعفون فى الأرض

رشا عبدالمنعم

ألف ليلة وليلة.. صراع الحب والكراهية بتصميم وليد عونى

محمد العسيري

لغز اختفاء «الوقائع» فى دار الكتب

ماجد حبته

السياحة الصحية.. وقفة واجبة

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»