تفاصيل حالة الطقس وسبب انخفاض درجات الحرارة اليوم الإثنين 28-11-2022

يبحث المواطنون عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 28-11-2022 عبر المنصات الإلكترونية، وذلك في ظل اضطرت الحالة الجوية في كافة محافظات الجمهورية خلال شهور فصل الخريف، والذي يتميز بتباين الظواهر الطبيعية في كافة محافظات الجمهورية وفقا لحدود كل محافظة جغرافيا والتضاريس الموجودة فيها.

حالة الطقس اليوم الاثنين

كشفت الصورة الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية عن تواجد سحب مدارية مختلفة الارتفاعات تسيطر على بعض المناطق بشكل واسع، ويتسبب ذلك في حجب آشعة الشمس لفترات متقطعة خلال ساعات النهار على محافظات شمال البلاد حتى القاهرة مما يتسبب في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك وفقا البيان الصادر عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وأكد خبراء مركز التنبؤات بالهيئة القومية للأرصاد أن هناك استمرارا في انخفاض درجات الحرارة في فترات النهار والليل، حيث تأتي مصادر الكتل الهوائية من اتجاه البحر المتوسط وهي كتل هوائية معتدلة تماما في درجات حرارتها فيما يوجد تكاثر في السحب المنخفضة والمتوسطة تحجب الشمس حيث تسود أجواء غائمة كليا خلال ساعات النهار على معظم الانحاء وهدوء في سرعات الرياح على المسطحات المائية.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خاصة خلال ساعات الليل حيث تصل درجات الحرارة ليلا إلى 11 درجة مئوية في مناطق جنوب الصعيد ( أسوان - أبو سمبل، الأقصر، قنا) بينما تسجل في محافظات القاهرة الكبرى نحو 15 درجة مئوية.

النشرة الكاملة لدرجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

إليكم حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 28/11/2022 وهي كما يلي:

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الجيزة العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 22 والصغرى 16 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسماعيلية العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة السويس العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 22 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة منوفية العظمى 22 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 22 والصغرى 11 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 23 والصغرى 13 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.