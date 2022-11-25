تفاصيل موجة الانخفاض فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

أشارت الخرائط الجوية الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفق ما شهدته الأقمار الصناعية لحالة الطقس والحالة الجوية، إلى تأثّر البلاد بحالة انخفاض في درجات الحرارة على مدار الأيام المُقبلة، فضلاً عن امتداد منخفض جوي يترافق بتيارات هوائية قريبة إلى هطول زخات من الأمطار على مناطق من مختلف البلاد.

وتوقعت الهيئة موجة انخفاض جديدة في الحرارة خلال الأيام القليلة المُقبلة، تزداد مع بداية ديسمبر، على أن ترتفع حدة الانخفاض الحراري في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، وبالتالي يكون البرد قارسًا والأمطار غارقة.

وأكدت في بيان لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بتوافر فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح وتكون الشبورة المائية مكثَّفة صباحا، ويكون الطقس خريفي لطيف ليلاً في المناطق الشمالية مع تزايد كميات السُحب وهطول زخات من الأمطار على أجزاء من الساحل الشمالي والوجه البحري.

أمَّا الطقس فيكون معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلاً للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والتي وصلت سرعة رياحها اليومين الماضيين إلى 50 كم على الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تبقى الأجواء خريفية لطيفة فوق مُختلف المناطق، وتبقى الفُرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار على أجزاء من الساحل الشمالي، خاصة فترة الصباح مع نشاط للرياح الشمالية الغربية على بعض المناطق.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين؛ باتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة، لافتة إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية قد تشهدها البلاد اعتبارًا من منتصف الأسبوع المقبل، على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكُبرى.

حالة الطقس اليوم الجمعة

القاهرة والوجه البحرى 23-15

السواحل الشمالية 22 - 14

جنوب سيناء 27- 17

شمال الصعيد 23-11

جنوب الصعيد 28-17