خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022- 2023 لامتحان الفصل الدراسي الأول

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة التقدم الإلكترونى لامتحان الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية حتى 22 ديسمبر المقبل.

وننشر فى التقرير التالي خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022- 2023 :

أولا: يدخل الطالب أو ولي الأمر على موقع الحساب المدرسي الإلكتروني الموحد.

ثانيا: اختيار إنشاء حساب البريد الإلكتروني.

ثالثا: اختيار حساب الطالب.

رابعا: إدخال الرقم القومي للطالب، الموجود بشهادة الميلاد والكود الموجود في ايصال دفع رسوم الامتحان من البريد.

خامسا: الضغط على مربع التأكد من «أنك لست روبوت»، ثم الضغط على التحقق من البيانات.

سادسا: تسجيل رقم الموبايل والبريد الإلكتروني البديل.

سابعا: ستظهر بعد ذلك الإيميل الموحد للطالب وكلمة السر الخاصة به.

ثامنا: ثم يفتح الطالب الموقع الرئيسي للاستمارة

https://moe-register.emis.gov.eg/

تاسعا: ويسجل الدخول بالحساب الموحد ثم كلمة المرور، وستظهر استمارة الشهادة الإعدادية الخاصة بالطالب، ويجب استكمال ما بها من بيانات مثل (العنوان، والتليفون، وتحميل الصورة الشخصية للطالب).

عاشرا: بعد الانتهاء من استكمال البيانات يجب التأكد من أنها صحيحة، ثم الضغط على أيقونة حفظ الاستمارة وطباعتها، وتسليمها للمدرسة تمهيدًا لتقديمها في المديرية.