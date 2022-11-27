الأحد 27 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

الاهلي والمقاولون
الاهلي والمقاولون
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رئيس التحرير

وائل لطفي

الكيل بألف مكيال

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