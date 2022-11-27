«مراكز إلكترونية على مستوى الجمهورية».. كواليس تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

تشغل امتحانات الثانوية العامة بال العديد من الطلاب، و

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كواليس تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام ليكون فيها قرارات أولى من نوعها للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حرصًا على مصلحة الطلاب.

وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": التصحيح سيكون هذا العام الكترونيًا وبعيد كل البعد عن العنصر البشري.

وأضافت المصادر: “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعمل حاليا على تجهيز مراكز تصحيح الكتروني على مستوى الجمهورية بالاضافة إلى أن نموذج الإجابة نموذج مرن ويحتوي على مستويات التقدير Rubrics؛ لضمان سرعة وموضوعية التصحيح”.

وأشارت إلى أن التصحيح هذا العام سيشمل تنسيق أكثر تجنبًا لحدوث أى مشاكل، على أن يتم متابعته أول بأول من خلال غرفة العمليات المركزية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد مؤتمر صحفى غدًا عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة والمواصفات الأولية كالتالى:

1_ الامتحان أوبن بوك

2_يتم الاستعانة بكراسة المفاهيم

3_الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختيار من متعدد

4_ فى أسئلة مقالية لا تتعدى ١٥٪ من الامتحان حسب طبيعة كل مادة

5_ الاجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد بالبابل شيت

6_ هتجاوب على الأسئلة المقالية القصيرة كراسة الأسئلة

7_ التصحيح سيتم إلكترونيًا ولا عودة للعنصر البشري في التصحيح

8_ بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

9_ بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

10_تم تدريب الموجهين الأوائل في كل التخصصات على صياغة المفردات التدريبية .

11_ تم التدريب على وضع الأسئلة تحت إشراف الإدارة المركزية لتطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات .

12_ الوزير أعطى تعليماته بالتأكيد على أن الأسئلة تأتي في إطار المنهج المقرر لكل مادة.

