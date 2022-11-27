بتكلفة 4 ملايين جنيه.. محافظ الوادى الجديد يفتتح وحدة 30 يونيو البيطرية

افتتح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الوحدة البيطرية بقرية ٣٠ يونيو بالخارجة، والتي تم إنشاؤها بتكلفة ٤ ملايين جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقهما الدكتور ناجي عوض، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، وجهاد متولي، رئيس المركز.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة التي تضم معمل فحص العينات ومركز تحسين وراثي وصيدلية بيطرية ووحدة جراحة وتعقيم واستراحة، موجهًا بالإعلان عن أسعار الأدوية للمواطنين، وحصر نسب التردد الشهري على الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة وتحديد أفضل الوحدات في أداء الخدمة للمواطنين.

من جانبه، أشاد الزملوط بجهود القيادة السياسية في توفير خدمات على أعلى مستوى بقرى حياة كريمة، ومنها ٣٩ وحدة بيطرية تم إنشاؤها وتطويرها بقرى المبادرة، فضلاً عن مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، معرض منتجات الحرف البيئية والصناعات اليدوية بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي بمركز بلاط، يرافقه الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، والأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الإجتماعي بالمحافظة.

حيثُ وجّه بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة لتسويق وترويج المنتجات المحلية بالمعارض والفعاليات القومية، وتعزيز التمكين الاقتصادي لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، والتي تلقى رواجًا كبيرًا خلال مشاركتها بالمعارض المحلية والدولية، للحفاظ عليها كموروث ثقافي.

كما أكد اللواء دكتور محمد الزملوط أنه تم الانتهاء من تركيب برجي اتصالات كمرحلة أولى بمنطقة شرق درب الأربعين التابعة لمركز باريس، وذلك لتوفير خدمات الاتصالات المحمولة كإحدى ركائز جذب الاستثمارات بالمنطقة.

وأضاف الزملوط أنه من المخطط استكمال تغطية المنطقة بخدمات الاتصالات لفتح آفاق تنموية جديدة للاستفادة من المقومات التي تمتلكها المنطقة من فرص واعدة في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج السمكي.