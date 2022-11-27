الأحد 27 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

طارق النبراوى يحل أزمة نقابة قنا الفرعية

طارق النبراوي
طارق النبراوي
ads

نجح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في حل أزمة نقابة قنا الفرعية، حيث انعقد مساء أمس اجتماع لحل الأزمة في مكتب المهندس طارق النبراوي – نقيب المهندسين، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وكانت نتيجة الاجتماع تشكيل هيئة مكتب نقابة قنا الفرعية كالتالي:

مهندس / محمود أبوزيد رئيس النقابة الفرعية بقنا
المهندس / حسني جمال محمد – وكيل النقابة 
المهندس / محمد رفاعي عبد الوهاب – أمين نقابة قنا
المهندس / خلف الحرز – أمين صندوق نقابة قنا

المهندس / أحمد الديب – رئيس المكتب الفني 


ووجه النبراوي بسرعة استئناف العمل والنظر في كافة الموضوعات المتأخرة من أجل خدمة مهندسي قنا، ووعد النقيب العام بزيارة مجلس نقابة قنا الفرعية والاجتماع بالجمعية العمومية لمهندسي قنا في القريب العاجل.

وكان قرر المهندس محمود أبو زيد خليل، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بقنا، إسقاط عضوية 9 أعضاء بمجلس النقابة الفرعية وذلك لتغيبهم عن اجتماعات مجلس النقابة لأكثر من 3 جلسات متتالية دون عذر.

وأرسل النقيب الفرعي خطابات إسقاط عضوية للأعضاء المتغيبين عن حضور جلسات مجلس إدارة نقابة المهندسين بقنا، وتصعيد من يليهم في عدد الأصوات لعضوية المجلس.

المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين نقابة قنا الفرعية مهندسي قنا المجلس الأعلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

زيارة لميدان العتبة

الأكثر قراءة

موقع تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الاعدادية 2023

بدء العمل فى أكبر مشروع لتغطية مصرف السيل بأسوان

إحالة أوراق 5 متهمين فى «خلية مصر الجديدة» للمفتى

غلق 12 منشأة وضبط 797 حالة إشغال متنوعة خلال حملات بأحياء الإسكندرية

مثال يحتذى به.. مُنتدى شباب العالم يستعرض رحلة نجاحه في قمة فوربس

المخرج جوادانيينو يشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التقارب التركى

جمال-أسعد

كفى متاجرة بالأديان

لواء. محسن الفحام

المرور.. قضية وعى

لواء.حمدى البطران

تهميش الثقافة

القس. رفعت فكرى

الزواج الإنجيلى

د.أحمد الخميسى

نساء وحب وأزياء

ماجد حبته

الألمان انقلبوا على ميركل

بسنت حسن

القاهرة السينمائى.. أفلام تنتصر للإنسانية.. وجوائز خارج التوقعات

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

محطة تل أبيب

المزيد

3 تحديات تواجه نتنياهو فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الاتحاد الأوروبى يجدد أسفه لهدم الجيش الإسرائيلى مدارس فلسطينية

الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل للإفراج عن الأسير «مناصرة»