طارق النبراوى يحل أزمة نقابة قنا الفرعية

نجح المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، في حل أزمة نقابة قنا الفرعية، حيث انعقد مساء أمس اجتماع لحل الأزمة في مكتب المهندس طارق النبراوي – نقيب المهندسين، واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وكانت نتيجة الاجتماع تشكيل هيئة مكتب نقابة قنا الفرعية كالتالي:

مهندس / محمود أبوزيد رئيس النقابة الفرعية بقنا

المهندس / حسني جمال محمد – وكيل النقابة

المهندس / محمد رفاعي عبد الوهاب – أمين نقابة قنا

المهندس / خلف الحرز – أمين صندوق نقابة قنا

المهندس / أحمد الديب – رئيس المكتب الفني



ووجه النبراوي بسرعة استئناف العمل والنظر في كافة الموضوعات المتأخرة من أجل خدمة مهندسي قنا، ووعد النقيب العام بزيارة مجلس نقابة قنا الفرعية والاجتماع بالجمعية العمومية لمهندسي قنا في القريب العاجل.

وكان قرر المهندس محمود أبو زيد خليل، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بقنا، إسقاط عضوية 9 أعضاء بمجلس النقابة الفرعية وذلك لتغيبهم عن اجتماعات مجلس النقابة لأكثر من 3 جلسات متتالية دون عذر.

وأرسل النقيب الفرعي خطابات إسقاط عضوية للأعضاء المتغيبين عن حضور جلسات مجلس إدارة نقابة المهندسين بقنا، وتصعيد من يليهم في عدد الأصوات لعضوية المجلس.