الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حقيقة فصل جميع طلاب الثانوية العامة من مدرسة بطنطا

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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أثار منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، جدلا واسعا، بعد أن زعم إتمام فصل جميع طلاب الثانوية العامة الملتحقين بـ مدرسة يوسف عبد العال الثانوية المشتركة في طنطا بمحافظة الغربية.

وأكد المنشور المتداول، أن هذا حدث بالفعل لأن المدرسة المذكورة طبقت قرارات وزارة التربية والتعليم المتعلقة بضرورة تسجيل غياب طلاب الثانوية العامة، وفصل أي طالب تتجاوز مدة غيابه المدة المسموح بها، مما أدى إلى أن إدارة المدرسة فوجئت بأن جميع الطلاب متجاوزون نسب الغياب المقررة، وبالتالي أصدرت قرارات بفصلهم كلهم.

ولكن جاءت المفاجأة في التعليقات، والتي شارك فيها أحد طلاب المدرسة، حيث كتبت نسرين يوسف نفس الكلام، قائلة: "اتفصلنا فعلا من نفس المدرسة السنة اللي فاتت"، وقالت أخرى: "ده كان تريند السنة اللي فاتت وكلنا كنا فرحانين إننا اتفصلنا أصلاً".

وتوالت بعدها التعليقات التي أكدت أن هذا المنشور قديم ويرجع تاريخه إلى عام سابق، وتضليل صاحب المنشور لطلاب المدرسة، نظرا لاستغلال هذا الوقت الذي يتم فيه إعادات لقيد الطلاب، والتي زادت أيام غيابهم عن المسموح به.

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وزارة التربية والتعليم 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجهت منذ أيام، جميع المديريات التابعة لها بمحافظات مصر المختلفة، بأهمية تفعيل تسجيل الغياب للطلاب وبالتحديد للشهادتين الثانوية العامة والإعدادية، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الغياب في هذه المرحلة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق، عن أنه على الطلاب تحقيق نسبة حضور 85% من أيام الدراسة، كأحد شروط دخول امتحانات نهاية العام، والنصف الأول، مشيرةً إلى أهمية حضور الطلاب للمدارس، وأنه لا غِنى عنها بالدروس الخصوصية.

منشور حقيقة جدل فصل طلاب الثانوية العامة طنطا الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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