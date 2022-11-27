رئيس حزب إرادة جيل: إدعاءات البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان بمصر كاذبة

وجه النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، الشكر لرئيس مجلس الشيوخ على البيان القوي الذي يعبر عن مجلس قوي ونواب أقوياء يمثلون الشعب المصري.

وأضاف "مطر"، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن قرار البرلمان الأوروبي لم يشتمل على واقعة واحدة صحيحة، وإنما جميعها إدعاءات كاذبة وغير صحيحة بشأن حقوق الإنسان في مصر.

- مصر ليس بها إعدام نهائيا للطفل

وأوضح رئيس حزب إرادة جيل، أن البرلمان الأوروبي تحدث عن حالة الطوارئ، لكنه لا يعلم أنها منتهية منذ أكتوبر 2021، منوهًا بأن مصر ليس بها إعدام نهائيا للطفل، بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع داخل مصر، ونرى ذلك في جميع المناسبات التي يترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن حقوق الإنسان لا تقف عند حرية الرأي فقط، ولكن أساسها هو الأمن والأمان، ونرى ذلك من خلال تضحيات أبنائنا الشهداء من الجيش والشرطة، حيث أننا نرى الإنجاز الذي قدمه مؤتمر المناخ بقيادة الرئيس السيسي، ونجحت الدولة المصرية في ذلك بشكل كبير.