انطلاق فعاليات حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، انطلاق فعاليات حملة “16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة” بمحافظة مطروح التى تقام سنويا على مستوى محافظات الجمهورية تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في إطار تنفيذ استراتيجية مصر 2030 التى تم إطلاقها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2017.

وتسعى الحملة إلى وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واستراتيجية تمكين المرأة في محاورها الأربعة" التمكين السياسي والتمكين الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحماية".

وأوضحت دعاء زيان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة مطروح أن الوحدة مستمرة فى تنفيذ الحملة خلال فترة الـ ١٦ يوما، بتنظيم سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية ونشر أهداف الحملة بالمدارس والإذاعات المدرسية بجانب تنظيم عددا من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية الداعمة لتمكين المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها.

وأوضحت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة مطروح أن ذلك يتم بمشاركة مجالس المدن والمديريات الخدمية والمدارس والمعاهد الأزهرية و ومراكز الشباب وقصور الثقافة ومكتبة مصر العامة ومركز الإعلام وكافة الجهات الشريكة بالمحافظة بهدف التوعية بكافة القضايا الخاصة بالمرأة ونبذ أى شكل من أشكال العنف القائمة على التمييز النوعى ومناهضة كافة المعتقدات والموروثات الخاطئة ضدها مشيرة أنه تم إعداد البروشورات التوعوية بالحملة وأهدافها لتوزيعها خلال فاعليات الحملة.

ومن جانبه، أضاف محافظ مطروح اللواء خالد شعيب أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم لإنجاح هذه الحملة على مستوى المحافظة لما لها من أهمية في التصدي لكافة أشكال العنف الاسرى والمجتمعى ،و تعزيز دور المرأة باعتبارها شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.