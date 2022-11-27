الأحد 27 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لطالب بسلاح وذخيرة في سوهاج

حبس متهم
حبس متهم
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قضت محكمة جنايات سوهاج، الأحد، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز دار السلام بقيام المتهم بإحراز بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص.

بعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية وعدد 10 طلقات نارية، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

سوهاج سلاح وذخيرة طالب المشدد

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