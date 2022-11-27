وزير الداخلية العراقى: بعثة الناتو لها تأثير واضح فى تطوير العلاقات المشتركة

أكد وزير الداخلية العراقي، عبدالأمير الشمري، الأحد، أن بعثة حلف الناتو كان لها تأثير واضح في تطوير العلاقات المشتركة، جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، بقائد بعثة حلف الناتو في العراق جوفالي إيانوجي، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد "الشمري"، أن "بعثة حلف الناتو كان لها تأثير واضح في تطوير العلاقات المشتركة بوجود قائد البعثة"، مشددًا على "ضرورة تطويرها واستمرارها وترسيخها".

من جانبه، أكد "إيانوجي" اهتمام الحلف بالتنسيق مع الجانب العراقي ممثلًا بوزارة الداخلية في مجال الدورات وتكثيف التعاون المشترك بالاختصاص الأمني واستمرار التدريب.

- اتصال بين "السوداني" وأمين حلف الناتو

وبحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، الخميس، وجهات النظر بشأن تعضيد مهمة حلف الناتو بالعراق.

ووفقًا لبيان رسمي من قبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، فإن السوداني تلقى اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج.

وتم خلال الاتصال التباحث في تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الحلف والعراق، بما يسهم في دعم جهود العراق في مجال مكافحة الإرهاب وإنهاء فلوله، مشيرًا إلى أن"الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تعضيد مهمة حلف الناتو بالعراق، في إطار تقديم المشورة والدعم التدريبي للقوات الأمنية العراقية، ومستويات جهوزيتها وأدائها".