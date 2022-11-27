الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط ترويج 100 طربة حشيش فى الشرقية

حشيش
حشيش
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تمكن ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، اليوم الأحد، من القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه 10 كيلو حشيش على عملائه.
البداية بورود معلومات سرية عن ترويج «مدحت. م»، 36 عامًا، مقيم دائرة قسم ثانى الإسماعيلية، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرهم القضية رقم 406 جنايات قسم أول الإسماعيلية، لسنة 2022 مخدرات، لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش على نطاق واسع.
جرى التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم ضبطه في كمين محكم أعد له بالقرب من كوبرى أبو كبيش دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.

بتفتيشه عثر بحوزته على 100 طربة من مخدر الحشيش تزن 10 كيلو جرامات، ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

الشرقية طربة حشيش ترويج إحباط سلاح أبيض الإجراءات القانونية كمين قسم شرطة الصالحية الجديدة مبلغ مالي المحضر

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