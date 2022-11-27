مباريات كأس العالم اليوم.. إسبانيا ضد ألمانيا واليابان للحسم أمام كوستاريكا

يخشى منتخب ألمانيا تكرار كابوس الوداع المبكر من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، للنسخة الثانية على التوالي.

ويلعب المنتخب الألماني مع نظيره الإسباني، الأحد، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتلقى منتخب ألمانيا خسارة موجعة 1 - 2 أمام منتخب اليابان، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي شهدت انتصارًا كاسحًا لمنتخب إسبانيا 7 - 0 على منتخب كوستاريكا.

ويتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب اليابان، فيما يتواجد منتخبا ألمانيا وكوستاريكا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

وأصبح المنتخب الألماني، الذي توج بكأس العالم أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، معرضًا للخروج من دور المجموعات، مثلما جرى في النسخة الماضية بروسيا عام 2018، في حال خسارته أمام إسبانيا، وتجنب اليابان الهزيمة أمام كوستاريكا في لقائهما بنفس الجولة في ذات اليوم.

وبغض النظر عن الدفعة المعنوية التي حصل عليها المنتخب الإسباني عقب تحقيقه الانتصار الأكبر في النسخة الحالية للمونديال حتى الآن أمام كوستاريكا، فإن التاريخ لا يقف في صف المنتخب الألماني قبل تلك المواجهة المصيرية.

وبعد مفاجأته المدوية بتغلبه على المنتخب الألماني في مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليًا في قطر، يبحث منتخب اليابان عن انتصار آخر في المونديال، حينما يواجه نظيره الكوستاريكي.

ويلتقي منتخب اليابان مع منتخب كوستاريكا ظهر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمونديال، على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وجذب منتخب اليابان الأضواء إليه خلال منافسات الجولة الأولى، عقب فوزه المثير بهدفين على منتخب ألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، حيث قلب تأخره بهدف أمام منتخب الماكينات، إلى انتصار سيظل خالدًا في أذهان متابعي الساحرة المستديرة، عقب تسجيله هدفين خلال آخر 15 دقيقة من عمر اللقاء.

ويتواجد منتخب اليابان، الذي يشارك في المونديال للنسخة السابعة على التوالي، في المركز الثاني بترتيب المجموعة، برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف خلف منتخب إسبانيا المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه الساحق 7 - 0 على منتخب كوستاريكا، متذيلًا الترتيب في الجولة الأولى.