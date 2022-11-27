الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

النجم البولندى ليفاندوفيسكى يسجل الهدف الـ 2600 فى تاريخ كأس العالم

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي
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كتب النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي اسمه بحروف من نور في تاريخ بطولة كأس العالم بتسجيله الهدف رقم 2600 في المونديال.


سجل ليفاندوفيسكي الهدف الثاني في مرمى المنتخب السعودي في الدقيقة 82 من عمر المباراة الجارية الآن بين منتخبي بولندا والسعودية على استاد "المدينة التعليمية"، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بمونديال قطر.
وشهدت منافسات كأس العالم عبر تاريخها منذ انطلاق النسخة الأولى للبطولة عام 1930 تسجيل العديد من الأهداف خلال مباريات المونديال.
 

وبلغ عدد الأهداف المسجلة في تاريخ بطولة كأس العالم قبل انطلاق النسخة الـ 22 المقامة حاليا في قطر (2548 هدفا)، وتم تسجيل 41 هدفا في الجولة الأولى لدور المجموعات بمونديال قطر، ثم إحراز 11 هدفا حتى الآن في منافسات الجولة الثانية.

 

وجاءت الأهداف المئوية في كأس العالم كالآتي:

- الهدف الأول سجله لوسيان لوران لفرنسا ضد المكسيك في نسخة 1930 بأوروجواي.

- الهدف رقم 100 أحرزه أنجيلو سكيافيو للمنتخب الإيطالي في مرمى الولايات المتحدة في نسخة 1934 بإيطاليا.

- الهدف رقم 500 سجله بوبي كولينز لاسكتلندا ضد باراجواي في نسخة 1958 بالسويد.

- الهدف رقم 1000 أحرزه روب رينسنبرينك لمنتخب هولندا في شباك اسكتلندا في نسخة 1978 بالأرجنتين.

- الهدف رقم 1500 سجله الأرجنتيني كلاوديو كانيجيا في مرمى منتخب نيجيريا في نسخة 1994 بالولايات المتحدة.

- الهدف رقم 2000 أحرزه ماركوس أولباك لمنتخب السويد في شباك إنجلترا في نسخة 2006 بألمانيا.

- الهدف رقم 2500 سجله التونسي فخر الدين بن يوسف ضد منتخب بنما في نسخة 2018 بروسيا.

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