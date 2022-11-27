الأحد 27 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول كواليس اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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ضمن فعاليات الاحتفال بمئوية اكتشاف الملك الذهبي توت عنخ آمون، تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال متحف الآثار، في الثانية عشرة ظهر اليوم الأحد، احتفالية كبرى تتضمن ندوة، يقدمها ويديرها الباحث الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار.

وتتناول الندوة تفاصيل وكواليس اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، والرحلة التي استغرقها حتى يكشف النقاب عن مقبرته.

كما تتضمن الاحتفالية، عرض "جاري تحميل الحلم"، من إنتاج قناة النيل، وتدور أحداث الفيلم عن رحلة شاب مصري يُدعى "هاني"، أثار انتباهه وَلع أصدقائه الأجانب بجمع تذكارات تخُص الملك توت عنخ آمون، الأمر الذي دفعه لمزيد من البحث والتأمل في حياة هذا الملك الشاب، وظروف توليه العرش، والغموض الذي أحاط بوفاته.

وفيلم  "جاري تحميل الحلم"، سيناريو وإخراج أحمد عبد العليم قاسم، وبطولة هاني سمير، وكان الفيلم قد فاز بجأة أفضل فيلم تسجيلي، من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، والذي عقد في شهر يونيو الماضي.

يسبقها في العاشرة من صباح اليوم أيضًا، لقاء تحت عنوان "مع بعض نحميها"، وتعقد الندوة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وذلك ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

يتنوع برنامج الحدث، ما بين حلقات نقاشية، وعروض مسرحية، وعرض مواد فيلمية مصورة، في حين يشارك في الحدث نخبة من المتحدثين والخبراء في مجالات دعم المرأة لعرض موضوعات وقضايا هامة ومناقشتها مع الجمهور.

الاحتفالي باليوم العالمي للطفل

كما تنظم مكتبة الإسكندرية، في نفس التوقيت، الساعة العاشرة صباح اليوم، من خلال مكتبتي الطفل والنشء، احتفالية تتضمن ورش فنية تفاعلية، بالإضافة إلى مناقشة حق الطفل في الحياة في بيئة صحية آمنة والتعرف من خلال الورش المقدمة على موضوع تغير المناخ وأثاره على البيئة، وكيفية طرح أفكار مبتكرة لمواجهة التغيرات التي تحدث لكوكب الأرض تحت عنوان (المدينة السعيدة الخضراء).

مناقشة ديوان «هوامش» للكاتب محمد البلشي

في سياق متصل، تنظم مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع المكتبات، أمسية شعرية لمناقشة ديوان «هوامش»، للشاعر محمد البلشي، وذلك في الخامسة من مساء غد الإثنين.

 وتتضمن الأمسية الشعرية، قراءة ومناقشة قصائد الشاعر التي ستقرأ من ديوان (هوامش)، وتسليط الضوء على أهمية الشعر في الأدب العربي، ومدى تأثيره عبر الأزمنة على الحضارات الإنسانية في معظم أركان الحياة.

ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها.

لقاء مع الكاتبة الهولندية مينيكة شيبر

كما تعقد مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع التواصل الثقافي، لقاء مع الكاتبة والروائية الهولندية «مينيكه شيبر»، وذلك من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء غد الإثنين، بقاعة الاجتماعات (c) بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

 يدير اللقاء الكاتبة هند جعفر، ويترجمه ويعلق عليه المترجم والكاتب عبد الرحيم يوسف والذي قام بترجمة عدد من أعمال الكاتبة.

جدير بالذكر أن "مينيكة شيبر"، كاتبة وأكاديمية وروائية هولندية من مواليد 1938، درست اللغة الفرنسية والفلسفة في جامعة أمستردام الحرة، ودرست النظرية الأدبية والأدب المقارن في جامعة أولتريخت، بدأت حياتها العملية بتدريس اللغة الفرنسية والأدب الأفريقي وكانت أطروحتها التي تقدمت بها للحصول على درجة الدكتوراة عام 1973 أول رسالة دكتوراة في هولندا عن الآداب الأفريقية.

ضمن فعاليات الاحتفال بمئوية الملك الذهبي 100 عام توت عنخ آمون فيلم جاري تحميل الحلم ديوان هوامش

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