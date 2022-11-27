انطلاق أولى حفلات الموسم الفنى الخامس لنادى سينما أوبرا الإسكندرية (صور)

شهد مسرح سيد درويش، مساء اليوم، أولى حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية بالموسم الفني الخامس له، التي نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

خلال الحفل تم عرض أفلام "فليحيا أبو الفصاد، فنجان قهوة، راضية"، وتناولت الأفلام عددًا من الجوانب الإنسانية لحياة الأطفال في المجتمع المصري، ثم أقيمت ندوة فنية أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر، بحضور مخرجين الأفلام، والمخرجة يمنى صالح، والمخرج حازم مصطفى.

حضر حفل اليوم عددًا كبيرًا من أطفال الإسكندرية بصحبة ذويهم واستمتعوا بعروض الأفلام وعبروا عن سعادتهم خلال المناقشة التي دارت بينهم وبين صناع الأفلام.

يشار إلى أن اليوم العالمي للطفل من الاحتفالات المتميزة التي يحتفل به العالم أجمع للتذكير بأهمية الطفل ودوره في الحياة، كونه الأمل الواعد، والمستقبل المشرق والركيزة الأساسية لبناء المجتمع.

وأقرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" الاحتفال بالطفل في جميع أنحاء العالم، ودعت كافة الدول حول العالم للاحتفال من خلال الأنشطة المختلفة تأكيدًا على دور الطفل في حقه لينعم بحياة أمنة وكريمة، كما أنها دعت لحفظ حقوق الأطفال من الناحية الجسدية والبدنية والنفسية، وتسليط الضوء على الأطفال كونهم الأمل المشرق والغد الواعد.

يذكر أنه تم إدراج نادي سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفني لعامي ٢٠١٨-٢٠١٩، بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، وأن الاقبال الجماهيري خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.

حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية

حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية

حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية

حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية

حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية

حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية

حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية

حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية

حفلات نادي سينما أوبرا الإسكندرية