محافظ أسوان يشارك فى الملتقى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر

شارك اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في الملتقى الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية بعنوان "نبني حضارة بالجمهورية الجديدة.. ثلاث سنوات تأمين صحي شامل"، والذي عقد بمحافظة الأقصر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى تتفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وعلى هامش مشاركته، أكد اللواء أشرف عطية، على أن هذا المؤتمر كان مثمر للغاية، حيث تم عرض الرؤية المتكاملة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل والتي سيسفيد منها على مستوى محافظة أسوان أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقي الخدمات الصحية ذات الجودة العالية، حيث تم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة للمواطنين بأسوان في الأول من شهر أكتوبر لعام 2019.

وأضح أنه تم الانتهاء من إنشاء وتشطيب وتجهيز مستشفيات حورس بإدفو، والمسلة للحميات، والرمد للعيون، بجانب قرب انتهاء مستشفى كوم أمبو المركزي، ليعقبها استكمال أعمال تطوير المبنى القديم، وبالإضافة إلى مستشفى دراو المركزي، وكذا مستشفى نصر النوبة المركزي، وذلك من إجمالي 11 مستشفى، من بينها مستشفى السباعية المركزي، ومسشتفى أسوان التخصصي، وأيضًا معهد الأورام، فضلًا عن مستشفيات التأمين الصحي، وأبو سمبل الدولي، وهو الذي يتوازى مع استلام وتشغيل 87 وحدة ومركز طبي حتى الآن من إجمالي 112 مركز طبي ووحدة طب أسرة.

تجدر الإشارة إلى أن المراكز الطبية ووحدات طب الأسرة المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 24 بمركز أسوان، و 24 بمركز كوم أمبو، و 10 بمركز دراو، و18 بمركز نصر النوبة، و13 بإدفو شرق، و23 بإدفو غرب، أما بالنسبة للمستشفيات فجاري التجهيز للتشغيل التجريبي لـ11 مشتشفى موزعة على جميع مدن ومراكز المحافظة.