مصر تصدر بـ185 مليون دولار نباتات لأسواق العالم

بلغت قيمة صادرات مصر من الأعشاب والنباتات الطبية، نحو 185 مليون دولار، عبر 380 شركة متخصصة فى التصدير بهذا القطاع.



وقال الإعلامى محمد غانم، عبر فقرات برنامج "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن مصر حققت نحو 185 مليون دولار كعوائد تصدير النباتات والأعشاب الطبية الخام إلى أسواق العالم، بالرغم من قدرتها على تحقيق ملايين الدولارات من تصنيعها وتصديرها إلى نفس الأسواق.



وأوضح أن مصر تمتلك ثروة كبيرة من النباتات الطبية والأعشاب، ولا يجب تصديرها بدون تصنيع وإعادة استيرادها مرة أخرى فى صورة منتجات صناعية، ولذلك لابد من دعم هذا القطاع وتطوير المجمعات الصناعية له وتجهيزه بتكنولوجيا التصنيع وخطوط التقطير والتجفيف واستخلاص الزيوت بمساهمة البنوك المصرية والمبادرات الرئاسية، بعد توفير الأراضي اللازمة لزيادة المساحات المنزرعة من الأعشاب والنباتات الطبية.