بعد وصوله القائمة الطويلة لـ«زايد للكتاب».. كيف يرى حسين ثابت مستقبل التراجم العلمية بمصر؟

الشاعر والمترجم وأستاذ الهندسة الوراثية ووكيل كلية التكنولوچيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الدكتور حسين ثابت، وصل القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الترجمة في دورتها الحالية في دورتها السابعة عشر لعام 2022/2023 في فرع الترجمة، وذلك عن ترجمته لكتاب جيرارد بيل "عصر العلم"؛ الذي صدر عن المركز القومي للترجمة بالقاهرة قبل عام.

بعد أن تصدر حسين ثابت القائمة الطويلة للجائزة العربية الأكثر رصانة فى مجالات الآداب والإبداع؛ ما رؤيته وتصوراته حيال الترجمات العلمية؟؛ وهو تساؤل أجاب عنه فى حديثه لـ"الدستور".

حسين ثابت: آمل أن يتم التركيز على التراجم العلمية فى مصر

قال الدكتور المترجم حسين ثابت، إن مؤسسات الثقافة الرسمية فى مصر؛ من أبرزها المركز القومى للترجمة حول التراجم العلمية فى طور الاستجابة ولكنها استجابة ليست التى نأملها، حيث يبدو أن هناك معوقات تقف أمام إطلاق مشروع للكتب العلمية مثل الميزانيات أو حقوق الملكية الفكرية للأعمال العلمية.

وأضاف "ثابت" فى تصريحات لـ"الدستور"، أننا نحتاج المزيد من الترجمات العلمية فبالنظر إلى ما تنتجه إسرائيل والاتحاد الأوروبى من ترجمات علمية يدعو للتركيز عليها بشكل كبير في مصر؛ فبالنظر إلى ما ينتجه المركز القومى للترجمة من كتب علمية مترجمة سنجد نسبتها من إجمالى 3000 كتاب ضئيلة، فنحن فى حاجة لإعطاء قدر كبير للترجمة العلمية التى هى متغيرة بشكل متسارع، منها مثلاً الكتب المتعلقة بالتعديل الجينى حيث صدر 3 أو 4 كتب فى هذا العلم خلال العام الماضى دون أن يترجم منها أحد فى مصر سواء المركز القومى للترجمة أو الناشر الخاص، وكذلك الجديد من الكتب فى مجال الخلايا الجذعية.

بعد وصوله القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد فرع الترجمة: دلالة على ريادة المترجم المصرى

بسؤاله حول دلالة وصوله إلى القائمة الطويلة بجائزة الشيخ زايد فرع الترجمة، وفوز الدكتور والمترجم المصرى أحمد العدوى بالجائزة العام الماضى "2021-2022"، قال الدكتور حسين ثابت، إن دلالة ذلك هو ريادة المترجم المصرى بدليل فوز العام الماضى الدكتور أحمد العدوى، وإن بلغت المشاركات في فرع الترجمة لهذا العام 230 مشاركة وشملت القائمة أعمالاً مترجمة عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتضمنت القائمة الطويلة 11 عنواناً من 6 دول هي تونس، والمغرب، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، ومصر، وسوريا، هو تتويج للمترجم المصرى بعد تقييم صارم من لجان الجائزة، مشيرا إلى أن ما بذله من جهد فى ترجمة هذا الكتاب كبير كونه كتابا لا بد أن يتدارس وليس أن يقرأ على عجل تكلل بوصوله القائمة الطويلة.

أبرز ترجمات حسين ثابت

يواصل المترجم والباحث الدكتور حسين ثابت، أستاذ البيولوجي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إبداعاته في التراجم العلمية، حيث يقدم واحدا من إبداعاته العلمية تحت عنوان "آدم الشميمبانزي والأصل المشترك".

حيث لا يزال تطور الجنس البشري يمثل أحد أهم القضايا الفكرية التي شغلت البشرية علي مدار التاريخ، يأخذك هذا الكتاب في رحلة استغرقت قرابة أربعة عشر مليار عام بدأت بنشوء الكون ثم تشكل النظام الشمسي ثم الكواكب التي نسكنها ثم يستعرض الكتاب في إطار بانوراما كونية تطور الحياة على الأرض وظهور الكائنات ذات الأحجام الكبيرة، ومن بين ترجماته أيضاً ترجمة كتاب "ما الحياة؟ " من تأليف آدي بروس.