السبت 26 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أيمن نصري: تقرير البرلمان الأوروبي ليس الأول من نوعه

أيمن نصري
أيمن نصري
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قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار بجنيف،  إن تقرير البرلمان الأوروبي ليس الأول من نوعه، وجميعها تتضمن الهجوم على الدولة المصرية.

 

وأضاف نصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هذه التقارير  هدفها التصيد لبعض الأخطاء، وتضخيمها بشكل كبير جداً وإغفال التحسينات التي طرأت على مدار خمس سنوات، معتمدة في كثير من الأحيان على قراءات كاذبة ومضللة.


وأشار إلى أن هذه التقارير من الطبيعي أن تحمل بين طياتها نقداً بناءً ، حيث غاليا ما تحصل الدولة المصرية على إشادة دولية في بعض الملفات التي تخص الأمن القومي لدول الإتحاد الأوروبي ، على سبيل المثال الهجرة الغير شرعية، معقباً:"مانراه هو سيناريو متكرر".


وأوضح أن الرد على المستوى الرسمي بالنسبة للدبلوماسية المصرية ، على مستوى البعثات، على أعلى مستوى، لافتا إلى أنه يوجد رد رسمي ورد آخر غير رسمي.

 

وأشار، إلى أن التقارير التي تذهب للمفوضية السامية ودول  الاتحاد الأوروبي التي يبنون عليها هذه القرارات تخرج من منظمات المجتمع المدني.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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