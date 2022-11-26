النيابة تستمع لأسرة ضحية السقوط من أسانسير مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بالتصريح بدفن جثة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، لقي مصرعه إثر انزلاقه بين المصعد الكهربائي والحائط بأحد العقارات عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء والدي الطفل لسماع أقوالهم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي، يفيد بانزلاق طفل بين المصعد الكهربائي والحائط في الطابق السادس بعقار في المنطقة العاشرة بمدينة نصر.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفل إثر سقوطه من المصعد الكهربائي لعدم إغلاق بابه بشكل سليم، وتم استخراجه ونقله إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر.