مبابى رجل مباراة فرنسا والدانمارك فى المونديال

فاز كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الدانماركي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان مبابي قد سجل هدفين ليقود منتخب فرنسا للفوز على الدانمارك بهدفين مقابل هدف.

وفاز منتخب فرنسا على نظيره الدانمارك بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ويدين المنتخب الفرنسي في الفوز لنجمه كيليان مبابي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 61 و86 فيما سجل أندرياس كريستنسن هدف الدنمارك في الدقيقة 68.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، ليضمن الصعود مع ابتعاده في فارق النقاط بفارق ثلاث نقاط عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثاني.