«عبدالقوى» يكشف آخر مستجدات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى

كشف النائب طلعت عبدالقوي، آخر مستجدات وتفاصيل اجتماع اليوم لمجلس أمناء الحوار الوطني، قائلاً إنه تم حسم بعض القضايا في المحور السياسي، بالإضافة إلى الحديث عن قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذا المحليات ومجلس النواب والشيوخ.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم حسم بعض الموضوعات الخاصة بالمحور الاقتصادي خلال الجلسة الماضية متمثلة في الزراعة والصناعة والسياحة، وتم استكمال بعض الأمور في المحور الاقتصادي، مثل العدالة الاجتماعية وهو موضوع في غاية الأهمية، متمثلة في مفهوم العدالة الإجتماعية، والمعوقات التي تؤثر تأثيراً سلبياً، سوق العمل، العمالة المنتظمة والبطالة.



وأوضح أن قانون تنظيم العمل الأهلي، هو قانون يتماشى مع أحكام الدستور، بأن يشتروا جمعيات على أساس ديمقراطي، ولا تدخل للجهات الإدارية في شئون الجمعيات، لافتا إلى أن القانون يمنع الحبس أو السجن لأي مخالفات للجمعيات الأهلية، كما أنه لا يجوز حل جمعية أو مؤسسة أهلية إلا بحكم قضائي.



وأشار إلى أننا نمتلك مجلس حقوق الإنسان، وهناك تمكين للمرأة المصرية.