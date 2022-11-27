مع الساعات الصباحية الأولى يزداد التساؤل من قبل التجار والمقاولين حول سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 عبر جوحل، ويسعى الكثير منهم للشراء قبل بدء العام الجديد وغلو الأسعار.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

يستعرض «الدستور» أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت في اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022.

وأعلنت كافة مصانع حديد التسليح المحلية سعر بيع منتجاتها في شهر نوفمبر الحالي بمتوسط زيادة حوالي 2000 جنيه في الطن الواحد مدفوعًا بقرار التعويم الذي قد أصدره البنك المركزي وصعود سعر صرف العملات الأجنبية أمام سعر الجنيه، في وسط توقعات بعودة الأسعار للانخفاض في الفترة المقبلة.

أسعار الحديد اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

سعر حديد عز مسجلة 19650 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع

وسجلت اليوم الأحد أسعار منتجات السويس للصلب 19550 جنيهًا

وسجلت اليوم الأحد منتجات بشاي للصلب 19600 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد شهر نوفمبر

وسجل حديد الجيوشي للصلب 19200 جنيهًا.

وسجل حديد المصريين اليوم الأحد سعر 19550 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

حديد الجارحى اليوم الأحد بسعر 19400 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد المراكبي 19550 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1573 جنيهًا للطن.

طن أسمنت وادي النيل يصل سعره إلى 1550 جنيهًا للطن.

وسجل اليوم الأحد سعر أسمنت السويدي 1640 جنيهًا للطن

سعر أسمنت العربية المسلح اليوم الأحد عند 1595 جنيهًا.

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وصل إلى 1495 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان اليوم الأحد عند 1590 جنيهًا للطن.

سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 2.600 جنيه للطن.

وبلغ اليوم الأحد سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 2.525 جنيه للطن.

فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2.525 جنيه.

وسعر الأسمنت المقاوم لشركة «السويس للأسمنت» يسجل اليوم الأحد 1640 جنيهًا للطن.

ويصل حجم إنتاج اليوم في مصر من الأسمنت إلى حوالي 50 ألف طن سنويًا، وهو ذات الاستهلاك المحلي حاليًا.