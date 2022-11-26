أول المتأهلين رسميا.. «ثنائية مبابى» تقود فرنسا لعبور الدنمارك بمونديال قطر

فرنسا تكسر عقدة الدور الأول

ضمن المنتخب الفرنسي تأهله لدور الـ16 من بطولة كأس العالم، قطر 2022، بعد الفوز على منتخب الدنمارك في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة، بهدفين مقابل هدف.



وأنهى المنتخب الفرنسي على عقدة الدور الأول للمونديال، والتي عانى منها أكثر من بطل للبطولة خرجوا من الدور الأول للنسخة التالية، وكان آخرهم منتخب ألمانيا الذي حقق اللقب في 2014، وودع نسخة 2018 من الدور الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

واستحوذ المنتخب الدنماركي على مجريات اللعب خلال الشوط، فيما كان الأداء الهجومي أفضل من جانب المنتخب الفرنسي، الذي استطاع تهديد المرمى بأكثر من فرصة.

وانحصر اللعب في الربع ساعة الأولى من الشوط في منطقة وسط الملعب، في ظل محاولات من لاعبي المنتخب الفرنسي للوصول لمرمى شمايكل وتسجيل هدف مبكر وفرض سيطرتهم على مجريات المباراة.

وأرسل عثمان ديمبيلي كرة عرضية في الدقيقة 20 حولها أدريان رابيو برأسه وأبعدها الحارس كاسبر شمايكل.

وسدد أنطوان جريزمان كرة قوية ناحية المرمى في الدقيقة 32، أبعدها الحارس كاسبر شمايكل، ووصلت الكرة أمام أوريلين تشواميني الذي سددها وارتطمت بمدافع الدنمارك ثم عادت له ومررها لعثمان ديمبيلي الذي سددها مرة أخرى وأبعدها الدفاع.

وقاد كورنيليوس هجمة مرتدة لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 35 من عمر الشوط، وتبادل التمريرات مع زميله هويبيرج، ثم انطلق بالكرة داخل منطقة الجزاء وأرسل تسديدة قوية بقدمه اليمنى مرت بجوار القائم الأيسر.

ولعب عثمان ديمبيلي كرة عرضية من الجانب الأيمن للأيسر؛ تابعها مبابي بكرة عرضية في الدقيقة 36 حولها أولفيه جيرو برأسه ومرت بجوار القائم الأيسر.



وراوغ راسموس كريستنسن، ثيو هيرنانديز في الدقيقة 37 ثم أرسل كرة عرضية أرضية مرت من الجميع، وخرجت من الملعب.



وأرسل عثمان ديمبيلي كرة عرضية في الدقيقة 39 بعد تمريرة من دوايت أوباميكانو، خلف دفاعات الدنمارك ولعب كرة عرضية أرضية سددها مبابي أعلى المرمى.

واستمرت المحاولات الهجومية للمنتخب الفرنسي خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، بينما لم يهدد المنتخب الدنماركي المرمى خلال الدقائق الخمسة الأخيرة.

وسدد منتخب فرنسا كرتين على المرمى من أصل 11 محاولة، فيما خرجت 3 تسديدات من الملعب واعترض الدفاع 6 تسديدات؛ بينما لم يصل المنتخب الدنماركي للمرمى من محاولة واحدة.

واستحوذ منتخب الدنمارك على مجريات اللعب بنسبة 52%، مقابل 48% لصالح منتخب فرنسا.

ودخل المنتخب الفرنسي الشوط الثاني من المباراة بضغط هجومي لتسجيل هدف مبكر يفرضون به سيطرتهم على مجريات اللعب.

وأرسل كيليان مبابي كرة عرضية من الجانب الأيسر تسلمها عثمان ديمبيلي وحاول مراوغة مدافع الدنمارك ولكن الكرة وصلت إلى مبابي الذي حاول الوصول للكرة ولكن الحارس شمايكل أمسكها.

ولعب أوريلين تشواميني كرة طولية ناحية أنطوان جريزمان الذي تسلم الكرة على صدره ودخل منطقة جزاء الدنمارك وسدد الكرة بقدمه اليسرى أعلى المرمى.

وسجل كيليان مبابي، الهدف الأول لمنتخب فرنسا في الدققيقة 61، من انطلاق ثيو هيرنانديز بالكرة على الجانب الأيسر وتمريرته لكيليان مبابي ثم مرر له مبابي وعادت له الكرة من ثيو داخل المنطقة وسددها بقدمه اليمنى على يسار الحارس.

وتعادل أندرياس كريستنسن لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 67 من ركلة ركنية لعبها كريستيان إريكسن عرضية داخل منطقة الجزاء، ومرت من أمام مهاجمي الدنمارك ووصلت لكريستنسن الذي حولها برأسه في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا المنتخبين لتسجيل هدف التقدم في الدقائق التالية من عمر المباراة.

وأضاف كيليان مبابي الهدف الثاني لمنتخب فرنسا في الدقيقة 86 بعد كرة عرضية من أنطوان جريزمان حولها مبابي بفخذه في الشباك.

وتبادل كلا الفريقين المحاولات الهجومية خلال الدقائق التالية من أجل هز الشباك.

وسدد لاعبو المنتخب الفرنسي 6 كرات على المرمى من 20 محاولة، مقابل تسديدتين من 9 محاولات للاعبي المنتخب الدنماركي.

واستحوذ منتخب الدنمارك على مجريات اللعب بنسبة 52%، مقابل 48% لصالح منتخب فرنسا.

ورفع منتخب فرنسا رصيده لـ6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب الدنمارك عند نقطة واحدة في المركز الثالث.