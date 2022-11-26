سيد نيمار يمنح الزمالك التقدم على المصري البورسعيدي

منح سيد عبد الله نيمار، هدف التقدم لصالح الزمالك في شباك المصري البورسعيدي خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

جاء الهدف في الدقيقة 60 بعد عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو قبل أن تصل إلى سيد عبد الله نيمار الذي استلم الكرة وسدد الكرة بقدمه اليمنى على يسار الحارس محمود جاد.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عمر جابر

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: يوسف أوباما.