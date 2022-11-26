«قومي المرأة بالإسكندرية» تبدأ «طرق الأبواب» بقرى مبادرة حياة كريمة

أعلنت الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، عن انطلاق حملة “طرق الأبواب” في الفترة من 27 - 29 نوفمبر الجاري، بقرى المبادرة الرئاسيه «حياة كريمة» بمشروع تنمية الأسرة المصرية بمركز و مدينه برج العرب بالإضافة إلى عدد من أحياء المحافظة.

وقالت الشاذلي إنه للعام السابع على التوالي، يطلق المجلس القومى للمرأة تحت رعايه الدكتور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، تزامنا مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة والتى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2022 وأن الحملة تحمل هذا العام شعار «كوني».

وأضافت أنه في إطار الحملة نظمت اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة حمله طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان» هذا وتستهدف الحملة نشر الوعى بالأثار الصحية النفسية الناتجة عن ممارسة تلك الجريمة، والتوعية بالرسائل القانونية الخاصة بتجريم ختان الإناث، والإجراءات المتخذة لردع المخالفين وكذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية وتنطلق الحملة غدا بمحافظة الإسكندرية.

وأشارت إلى أنه سبق الحملة يوم تدريبي للرائدات والقيادات الدينية (أئمة وواعظات وراهبات) من لتدريبهم على رسائل الحملة، بالإضافه إلى رائدات المجلس القومي للمرأة للذي يستعين بهم المجلس في تنفيذ زيارات طرق الأبواب بالقرى المستهدفة.

وأوضحت أن الحملة تستهدف نشر رسائل مناهضة العنف ضد المرأة فيما يخص الختان وكذلك الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية بمشاركة فريق العمل من الواعظات والراهبات وأعضاء الفرع بصحبة رائدات المجلس.