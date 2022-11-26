شاب يتخلص من نجل عمه حرقًا فى حلوان

شهدت منطقة منشية جمال عبدالناصر، بمدينة حلوان، واقعة مأساوية بعدما أقدم عامل على قتل نجل عمه حرقًا، حيث سكب عليه مادة سريعة الاشتعال "تنر"، وأضرم في جسده النيران، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في ذات اليوم، داخل مستشفى الشيخ زايد، بعد مرور عدة أيام على إصابته.

ووردت إشارة من مستشفى الشيخ زايد، لقسم شرطة حلوان، مفادها استقبال شاب مصاب بحروق من الدرجة الأولى في جميع أنحاء جسده، وتوفي بعد مرور عدة أيام جراء إصابته البالغة.

وبالانتقال والفحص، تبيّن نشوب مشاجرة بين الضحية ونجل عمه بسبب خلافات عائلية، قام على إثرها المتهم بسكب "تنر" على الضحية وأشعل النيران في جسده، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم واقتياده لديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.