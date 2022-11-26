محامية: المرأة المصرية تعيش طفرة كبيرة فى مستقبلها السياسى والقانونى

قالت المحامية دينا المقدم، إنه على مدار سنوات طويلة كانت هناك مفاهيم قانونية وتجريم لأفعال ضد المرأة بشكل واضح، مشيرة إلى أن تجريم التحرش كان مطلقًا ولم يكن يعرف أحد شكل أو نوع أو إيحاءات التحرش.

وأضافت المقدم خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى المصرية: «هناك بعض الجرائم المستحدثة مثل العنف الإلكتروني والتنمر الإلكتروني ضد المرأة والاغتصاب الزوجي، كانت هناك بعض المصطلحات الموجودة وتمارس ضد المرأة على مدار سنوات طويلة، ولم يكن القانون يعتبرها جريمة».

وتابعت: «التعديلات التشريعية واستحداث بعض التشريعات لحماية المرأة بتعريف الجرائم المرتكبة ضدها بشكل أوضح وتغليظ أوضح قلل من الجرائم التي تُرتكب ضدها، مثل ختان الإناث، حيث كانت هذه الجريمة ترتكب بنسب عالية، وعندما غلظنا العقوبة وأصبح هناك وعي عند الأهالي قلت كثيرًا».

«القومى للمرأة» يدشن حملات توعية للمرأة للحفاظ على حقوقها

وأكدت أن هناك حملات توعية كبيرة جدًا يقوم بها المجلس القومي للمرأة للتوعية الإعلامية، وفي القانون يتم العمل على توعية البنات وكيفية الحفاظ على حقوقهن والإبلاغ عن أي انتهاكات، وخاصة أن القانون ضمن الحفاظ على سرية البيانات عند الإبلاغ عن أي جريمة.

وواصلت: «الخوف يسيطر على البنت أو السيدة عندما تتعرض لبعض الجرائم، وبخاصة التحرش، لأن المجتمع يجرم المرأة دائما، كما أننا نتعامل بعاطفة مع الجرائم الزوجية التي ترتكب ضد الزوجة، ما يمنعها من الحصول على حقها في أحيان كثيرة».

وأشارت إلى أن المرأة المصرية شهدت طفرة كبيرة في مستقبلها السياسي والقانوني، حيث يتم تقديم الكثير من المشروعات الميسرة للمرأة حتى تعبر عن موهبتها وقدرتها على العمل، كما أن هذه الفترة هي الأكثر على مستوى التمكين السياسي.