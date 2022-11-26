أنامل مبدعة.. «أحمد» رسام مصري على درب العالمية (صور)

أيادي مبدعة ترسم لوحات عالمية بأنامل مصرية.. مشهد من كثير؛ يُخلص حكاية من كنوز المواهب المصرية، ليعزف الشاب أحمد علي، ابن محافظة بني سويف؛ مقطوعات موسيقية بأنامله على لوحات فنية تلمع بما تحويه من إبداعات خطفت قلوب متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد الذي سلك طريقًا أكاديميًا درس فيه المساحة والخرائط بإحدى الأكاديميات الخاصة، ليبقى مجاله بعيدًا عن فنه المحبب، لكن موهبته كانت تنمو من دون دراسة، فحكايته بدأت منذ عامه الأول في المدرسة الابتدائية، ليبدأ معها رسومه، لكنها لم لم تكن لتكتمل دون الدعم الكبير الذي تلقاه من والديه، معنويًا وماديًا.. مرّت الأيام وكبر الشاب ونمت موهبته وتطورت وأصبحت لوحاته الساحرة تخطف الأعين إعجابًا بها، ولم ينقطع الدعم، لتُكمل شريكة حياته المستقبلية دعمه في مسيرته.. «خطيبتي هي داعمي الأكبر الآن» ـ يقول أحمد.

أنامل ترسم على الورق لتسحر الأنظار بإبداعاتها، وأعين تُراقب العالمية، فمن فنون وخبرات الرسام العالمي ومعلم الفن تشارلز بارج، كان أحمد يستقي الخبرات من كتابه الشهير Charles Bargue Drawing Course (دورة رسم تشارلز بارج)، حيث يقول الشاب إنه أحدث فارق كبير معه.

إبداعات أحمد تحمل الطابع العالمي

رسومات كثيرة في أرشيف رسومات أحمد، لكنه يعتز كثيرًا برسمة مستنسخة من لوحة الفنان الإيطالي روبرتو فيري، ويعتبره أيضًا من مُلهميه في الرسم.

إبداعات أحمد تحمل الطابع العالمي

رحلة الشاب ابن صعيد مصر في عالمه الخاص، تنموا كل يوم بإبداعات يديه، ليتطلع منها إلى المزيد، ليحلم بأن يكون له معرضه الخاص في مدينة العلمين، وأن يستمر في الرسم حتى النفس الأخير.

إبداعات أحمد تحمل الطابع العالمي

إبداعات أحمد تحمل الطابع العالمي

إبداعات أحمد تحمل الطابع العالمي

إبداعات أحمد تحمل الطابع العالمي

إبداعات أحمد تحمل الطابع العالمي