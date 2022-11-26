بالزفة النوبية والطبول.. أسوان تستقبل أول أفواج رحلات قطار الشباب «صور»

استقبلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، اليوم، المشاركين بالفوج الأول لرحلات قطار الشباب الذي ودعهم أمس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من محطة قطار رمسيس.

وشهد حفل استقبال الزفة النوبية والدفوف والطبول والفلكلور النوبي بحضور الدكتور ناصر سليم وكيل الوزارة بأسوان وبرفقته أفراح سيد وكيل المديرية للشباب، زياد يس مدير عام الإدارة العامة للشباب.

ونال الاستقبال إعجاب المشاركين وتفاعلهم مع فرقة الزفة النوبة ومشاركتهم بالغناء والفرحة مع أعضاء الفلكلور النوبي.

وتوجه المشاركون بعد حفل الاستقبال بمحطة قطار أسوان مستقلين الباصات إلى الفنادق العائمة المجهزة لتسكينهم بأسوان لتنفيذ البرنامج السياحي والترفيهي المعد لتنفيذه بمحافظة أسوان.

ويتضمن برنامج الزيارة العديد من الأماكن الأثرية ومنها (متحف النوبة - السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - جزيرة النباتات).

جدير بالذكر أن هدف الوزارة من قطار الشباب أن الوزارة تعكف في برامجها على زيادة الولاء والانتماء لدى الشباب المصري ومعرفة بلدهم بشكل أكبر مع ربط الماضي بالحاضر، لأنهم هم المستقبل وعماد هذه الأمة.

من جهة أخرى، أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف، وإبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو اليوم الجمعة بافتتاح مسجد الإمام الحسين بقرية الغنيمية التابع لإدارة إدفو ثانى "حكوم" وذلك عقب إنهاء أعمال الإحلال والتجديد به بتكلفة 1.3 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وبمساحة 198 م2، وذلك بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بجانب القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

وقد ألقى خطبة الجمعة فضيلة الشيخ حنفى محمود بعنوان "الكسب الحلال"، حيث أوضح أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جار افتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 109 مساجد على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأكد أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدي للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.

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