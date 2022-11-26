السبت 26 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق بالفيوم لتجميعه 25 طن أرز لتحقيق أرباح غير مشروعة

ارشيفية
ارشيفية
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 وأسفرت الجهود عن ضبط قائد سيارة، حال سيرها بمحافظة الفيوم، لتجميعه كمية قدرها (5 أطنان أرز أبيض “عيني”، معبأة داخل شكائر لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

الإدارة العامة اللواء محمد فتح الله الجرائم التموينية قائد سيارة الفيوم

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